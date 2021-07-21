الهلال يستعد لرفع عدة شكاوى قانونية حول مباراة التعاون والأخضر

21 يوليو، 2021 5:40 م
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فريق الهلال
فريق الهلال

أخبارليبيا24- خاص

قال رئيس المكتب القانوني لنادي الهلال طارق زينوبة إن ناديه سيتقدم بشكوى قانونية إلى لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي وأخرى إلى لجنة القيم بالاتحاد الدولي (فيفا).

وأوضح زينوبة في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن الشكوى ستكون حول قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد الليبي لكرة القدم والتي اعتمدت من خلاله نتيجة مباراة التعاون والأخضر لمصلحة الأخير وكانت المباراة قد انتهت في وقتها الأصلي بالتعادل 2-2.

وتابع رئيس المكتب القانوني لنادي الهلال :”سنستند في الشكوى على تصريح مراقب المباراة جمعة الخمسي الذي أكد أن المباراة سارت حتى انتهائها بشكل جيد ولم يحدث خلال المباراة وحتى مغادرة فريق الأخضر للملعب أي اعتداء”.

وواصل زينوبة :”ستكون الشكوى المقدمة مدعمة بتصريحات تلفزيونية سابقة لرئيس لجنة المسابقات حسين البوسيفي ومراقب المباراة جمعة الخمسي”.

وختم رئيس المكتب تصريحه :”سيتم تكليف محامي دولي ألماني شهير، لمتابعة القضية كما أننا سنتقدم بدعوى قضائية أمام القضاء الإداري في ليبيا ودعوى أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولي في سويسرا”.

21 يوليو، 2021 5:40 م
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