المنفي ورئيس المجلس العسكري التشادي يتبادلان التهاني بمناسبة عيد الأضحى

التنسيق والتشاور في كل القضايا السياسية والأمنية بين ليبيا وتشاد

21 يوليو، 2021 9:47 ص
13
ليبيا وتشاد
ليبيا وتشاد

أخبار ليبيا 24 – خبر

أجرى اتصال هاتفي، بين رئيس المجلس الرئاسي، الدكتور محمد المنفي، ورئيس المجلس العسكري لانتقالي في تشاد، الفريق ركن محمد إدريس ديبي.

وتبادل الجانبان خلال الاتصال مساء أمس الثلاثاء، التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي، لرئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي،  أهمية التنسيق والتشاور المستمر بين دول الجوار، في كل القضايا السياسية والأمنية، وخاصة بين ليبيا وتشاد .

وعبر المنفي عن أمله في عودة الأمن والاستقرار لدولة تشاد، بما يساهم في أمن الساحل الإفريقي .

21 يوليو، 2021 9:47 ص
13

مقالات ذات صلة

يان كوبيش

كوبيش يحث على إنهاء الانقسامات المستمرة

21 يوليو، 2021 1:31 م
سعيد أمغيب

أمغيب: ميزانية الحكومة تتضمن مخصصات لدعم الميليشيات

21 يوليو، 2021 1:00 م
مصنع أكسجين

إنشاء مصنع أكسجين بمقر العزل بمعيتيقة

21 يوليو، 2021 12:42 م
الفريق خيري التميمي

وفد عسكري برئاسة الفريق “خيري التميمي” يتجه إلى روسيا

21 يوليو، 2021 12:05 م
زر الذهاب إلى الأعلى