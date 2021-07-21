المنفي ورئيس المجلس العسكري التشادي يتبادلان التهاني بمناسبة عيد الأضحى التنسيق والتشاور في كل القضايا السياسية والأمنية بين ليبيا وتشاد

أخبار ليبيا 24 – خبر

أجرى اتصال هاتفي، بين رئيس المجلس الرئاسي، الدكتور محمد المنفي، ورئيس المجلس العسكري لانتقالي في تشاد، الفريق ركن محمد إدريس ديبي.

وتبادل الجانبان خلال الاتصال مساء أمس الثلاثاء، التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي، لرئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي، أهمية التنسيق والتشاور المستمر بين دول الجوار، في كل القضايا السياسية والأمنية، وخاصة بين ليبيا وتشاد .

وعبر المنفي عن أمله في عودة الأمن والاستقرار لدولة تشاد، بما يساهم في أمن الساحل الإفريقي .