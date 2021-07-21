العامة للكهرباء : أزمة انقطاع التيار ستنتهي في 2022

انخفاض عدد ساعات طرح الأحمال سيكون بداية من نوفمبر المقبل

21 يوليو، 2021 10:22 ص
19
وئام العبدلي
وئام العبدلي

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، أن يجري إلغاء طرح الأحمال بشكل نهائي في 2022، في حال عدم حدوث أي طارئ، مؤكدًا أن أعمال الصيانة وأداء الشبكة الكهربائية يسيران بوتيرة جيدة .

العبدلي توقع ، في تصريح صحفية انخفاض عدد ساعات طرح الأحمال بداية من نوفمبر المقبل، وأن يرتفع إنتاج الطاقة ليصل إلى 7200 ميغاوات.

وأعلن في وقت سابق أنه سيجري إضافة قرابة 1700 ميغاوات للشبكة الكهربائية في أواخر العام الجاري، موضحًا أنه في شهر أغسطس ستدخل إلى الشبكة 700 ميغاوات، ثم في سبتمبر سيكون لديهم 1300 ميجاوات .

21 يوليو، 2021 10:22 ص
19

مقالات ذات صلة

يان كوبيش

كوبيش يحث على إنهاء الانقسامات المستمرة

21 يوليو، 2021 1:31 م
سعيد أمغيب

أمغيب: ميزانية الحكومة تتضمن مخصصات لدعم الميليشيات

21 يوليو، 2021 1:00 م
مصنع أكسجين

إنشاء مصنع أكسجين بمقر العزل بمعيتيقة

21 يوليو، 2021 12:42 م
الفريق خيري التميمي

وفد عسكري برئاسة الفريق “خيري التميمي” يتجه إلى روسيا

21 يوليو، 2021 12:05 م
زر الذهاب إلى الأعلى