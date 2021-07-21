الرئيس التونسي: الجيش سيتولى إدارة الأزمة الصحية في البلاد

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قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الأربعاء، إن إدارة الصحة العسكرية ستتولى إدارة الأزمة الصحية مع تفاقم جائحة كورونا في البلاد.

جاء ذلك بعد يوم من إقالة رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، لوزير الصحة فوزي المهدي، وسط تبادل للاتهامات بشأن الأداء أثناء مكافحة ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19 وبطء حملة التطعيم.

وقام سعيّد، صباح اليوم بجولة تفقدية إلى مركز التلقيح في المنزه، كما أجرى جولة في شارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة حيث استمع إلى مشاغل عدد من المواطنين، بحسب الرئاسة التونسية.

وتكافح تونس للسيطرة على تزايد الاصابات والوفيات بالفيروس، مع امتلاء أجنحة العناية الفائقة بالمرضى وإرهاق الأطباء ونفاد كميات الأكسجين في الكثير من المستشفيات.

وتلقت تونس مساعدات دولية لمساعدتها على مواجهة الأزمة بينما تعاني أسوأ أزمة مالية على الإطلاق وتوشك على الإفلاس.