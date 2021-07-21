الحرس البلدي يُلزم عناصر دورياته بارتداء الكمامات

21 يوليو، 2021 11:24 م
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ليبيا- جهاز الحرس البلدي

أخبار ليبيا24

طالب مدير إدارة الفروع والشؤون الفنية بجهاز الحرس البلدي، عقيد مصطفى محمد مسعود، اليوم الأربعاء، مدراء الفروع وشؤون مراكز ومراكز جهاز الحرس البلدي، بإلزام جميع الدوريات التابعة للجهاز بارتداء الكمامات وتجنب الأماكن المزدحمة وأخد التدابير اللازمة لتجنب الإصابة بكورونا.

وشدد مسعود، على مدير إدارة التفتيش والمتابعة، متابعة هذا الإجراء وتقديم تقارير دورية كل 12 ساعة تُفيد بمدى التزام العاملين ميدانيًا بالتدابير اللازمة لعرضها على رئيس جهاز الحرس البلدي وفق التعليمات التي قضت بذلك.

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21 يوليو، 2021 11:24 م
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