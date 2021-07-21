إنفوغرافيك ا النائب العام يرفع دعوى في حق 54 عنصرًا من داعش
إنفو غرافيك:
رفع النائب العام دعوى جنائية يتهم فيها 54 من عناصر “داعش” قبض عليهم بسرت وما حولها، أبرزها:
– ارتكابهم وقائع ماسة بأمن الدولة في عموم البلاد
-الانضمام إلى تنظيم محضور بموجب أحكام القانون الأساسي وقانون العقوبات
-شرعوا في قلب نظام الدولة الدستوري واستبدال شكل الحكم والنظم الأساسية
-استعملوا وسائل كان العنف فيها ظاهرا
– استعملوا قنابل ومفرقعات ومفخخات لغرض تحقيق غرض التنظيم
-ارتكبوا بأرض الدولة افعالا كانوا يرمون من خلالها إلى التخريب والقتل الجزاف
-اشتركوا على اختلاف صور تدخلهم في ارتكاب وقائع قتل والشروع في قتل رجال السلطة
-حددت جلسة 2021/7/27 موعدا لعرض الأوراق على غرفة الاتهام للنظر في طلب النيابة العامة