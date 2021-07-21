إنفوغرافيك ا النائب العام يرفع دعوى في حق 54 عنصرًا من داعش

21 يوليو، 2021 3:49 م
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إنفوغرافيك_أخبارليبيا24
إنفوغرافيك_أخبارليبيا24

إنفو غرافيك:

رفع النائب العام دعوى جنائية يتهم فيها 54 من عناصر “داعش” قبض عليهم بسرت وما حولها، أبرزها:

– ارتكابهم وقائع ماسة بأمن الدولة في عموم البلاد

-الانضمام إلى تنظيم محضور بموجب أحكام القانون الأساسي وقانون العقوبات

-شرعوا في قلب نظام الدولة الدستوري واستبدال شكل الحكم والنظم الأساسية

-استعملوا وسائل كان العنف فيها ظاهرا

– استعملوا قنابل ومفرقعات ومفخخات لغرض تحقيق غرض التنظيم

-ارتكبوا بأرض الدولة افعالا كانوا يرمون من خلالها إلى التخريب والقتل الجزاف

-اشتركوا على اختلاف صور تدخلهم في ارتكاب وقائع قتل والشروع في قتل رجال السلطة

-حددت جلسة 2021/7/27 موعدا لعرض الأوراق على غرفة الاتهام للنظر في طلب النيابة العامة

21 يوليو، 2021 3:49 م
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