“حسام حسن” يقود الأهلي طرابلس لإسقاط الأولمبي الأهلي طرابلس يضمن مقعدًا له في رباعي التتويج

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سجل النجم المصري “حسام حسن” هدفا قاد به فريقه الأهلي طرابلس للفوز على مضيفه الأولمبي على ملعب الزاوية مساء أمس الإثنين في المرحلة 20 من منافسات المجموعة الثانية من الدوري الليبي .

وسجل الهداف المصري هدف الأهلي طرابلس في الدقيقة 69 من زمن المباراة ومن ضربك جزاء رافعا أهدافه مع فريق العاصمة إلى 5 أهداف .

ويعد فوز الأهلي طرابلس هو 12 هذا الموسم في حين خسر الأولمبي مباراته السادسه هذا الموسم والأولى في آخر 8 جولات من المسابقة .

وبهذا الفوز رفع زملاء نشنوش رصيدهم من النقاط إلى 43 نقطه في المركز الثاني، وضمن الفريق مقعدًا له في رباعي التتويج كثاني المجموعه الثانية من جانبه في حين توقف رصيد الأولمبي عند 30 نقطة في المركز الرابع .