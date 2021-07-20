بايدن وترودو يهنئون المسلمين بعيد الأضحى

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وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء التهاني للمسلمين في جميع أنحاء العالم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال بايدن في تغريدة على موقع “تويتر”: “نرسل أنا وجيل أحر تحياتنا إلى أولئك الذين يحتفلون بعيد الأضحى المبارك”.

وتابع الرئيس الأمريكي :”تقاليد العيد وطقوس الحج هي تذكير بأهمية توفير الجذور المشتركة للأديان الإبراهيمية في العالم لمن هم أقل حظا، أتمنى لكم إجازة آمنة ورائعة”.

ومن جهته، هنأ رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو اليوم الثلاثاء، المسلمين في كندا وحول العالم بحلول عيد الأضحى المبارك.

وقال ترودو في مقطع فيديو نشر على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي: “في هذا اليوم، يحضر المسلمون الصلوات ويتبادلون الهدايا والتحية، ويقدمون المساعدة للفقراء، ويؤدون التضحية، ويتشاركون وجبة خاصة مع العائلة والأصدقاء”.

وأضاف رئيس الوزراء الكندي :”لا يزال هذا اليوم المهم يوفر فرصة للتفكير في دروس التضحية والرحمة والكرم، ولإظهار التقدير لبركات الحياة”.

وتابع ترودو :”لقد حان الوقت أيضا لجميع الكنديين للاعتراف بالعديد من المساهمات التي قدمها أجيال من الكنديين المسلمين لبلدنا”.