“باشاغا”: بحثتُ مع “مستشار ماكرون” مستجدات الأوضاع في ليبيا مناقشة الأوضاع السياسية في ليبيا بعد اجتماع مجلس الأمن الأخير

أخبار ليبيا 24 – متابعات

فتحي باشاغا ناقش وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، مع بول سولير المبعوث الخاص لليبيا ومستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والوزير لودريان، الأوضاع السياسية في ليبيا.

وزعم فتحي باشاغا، أنه ناقش “بول سولير” المبعوث الخاص لليبيا الأوضاع السياسية في ليبيا.

باشاغا قال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر” كان لي لقاء مثمر اليوم الثلاثاء عبر تطبيق زووم مع بول سولير المبعوث الخاص لليبيا ومستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والوزير لودريان، ناقشنا خلاله الأوضاع السياسية في ليبيا بعد اجتماع مجلس الأمن الأخير الذي عُقد في 15 يوليو 2021 “.

وادعى أنه بالإضافة إلى الحاجة إلى ضمان مغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة البلاد، وأهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الموعد المحدد “.