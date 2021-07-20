النيابة العامة تباشر التحقيق في واقعة وفاة هيثم درباش

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أعلن مكتب النائب العام الليبي أن النيابة العامة تباشر التحقيق في واقعة وفاة المواطن هيثم درباش وإصابة عدد من المواطنين في مدينة بنغازي.

وأضاف مكتب النائب العام أن إجراءات التحقيق المجراة بمعرفة نيابة الفويهات الجزئية أكدت أن وفاة المجني عليه كانت نتيجة مردها فعل اقترفه أحد الأشخاص بإطلاقه لقذيفة انفجرت إثر سقوطها في حي مأهول بالسكان.

وأوضح المكتب أن إجراءات التحقيق أكدت – بعد الانتهاء من معاينة محل الواقعة والكشف الظاهري على جثمان المتوفى – أن الشظايا المنطلقة إثر الانفجار تسببت في قتل الموطن هيثم درباش وإلحاق أذى شخصي بعدد من المواطنين .

وأكد مكتب النائب العام أنه تم القبض على مرتكب الفعل وباشرت النيابة العامة إجراء استجوابه وانتهت إلى اتهامه بواقعة القتل وأمرت بحبسه حبسا احتياطيا على ذمة القضية.

وأشار المكتب إلى أن التحقيقات حول الواقعة لا زالت جارية في جوانب أخرى وهي محل متابعة من قبل مكتب النائب العام حتى إنجازها.

وكان مصدر أمني أعلن الأحد مقتل الفنان الكوميدي هيثم درباش وإصابة آخرين إثر سقوط قذيفة عشوائية قرب مصرف الوحدة بمنطقة الليثي في مدينة بنغازي.

فيما كشفت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية القبض على المتسببين في مقتل الفنان، هيثم درباش، وإصابة آخرين جراء سقوط قذيفة عشوائية قرب مصرف الوحدة بمنطقة الليثي في مدينة بنغازي .

وبحسب الصفحة الرسمية لوكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية، تم إلقاء القبض على مرتكبي الحادثة بتعليمات من وكيل الوزارة، فرج اقعيم.

وألقت الداخلية القبض على صاحب حفل الزفاف ومُطلق قذيفتي الـ “آر بي جي” بعد رصدهم في مكان اختبائهم من قبل التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي.

وأهابت وزارة الداخلية بأن هؤلاء المُجرمين سيتم إحالتهم للنيابة العامة لمُحاسبتهم وفق اللوائح والقوانين المعمول بها بالدولة الليبية.

وأوضحت الوزارة أنها حرصت على عدم عرض أسماء المقبوض عليهم حفاظاً على العُرف والنسيج الاجتماعي وحفاظاً على سلامة عائلاتهم.

وأكدت الوزارة أن القانون يضمن حقوق أهالي الجناة بالقضاء العادل والقصاص قانوناً من كُل من تُسول له نفسه المساس بأمن المواطن.