المنقوش: الوزارة تسعى لاسترجاع سيادة ليبيا وحماية مصالحها في الخارج

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قالت وزير الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش أمس الإثنين إن الوزارة تسعى لتنفيذ سياستها الخارجية القائمة على استرجاع سيادة ليبيا

وأضافت المنقوش في تهنئة موجهة إلى موظفي الوزارة عبر الحساب الرسمي للوزارة على “فيسبوك” :”أن الوزارة تسعى كذلك لحماية مصالح ليبيا في الخارج ورعاية ودعم مواطنيها القاطنين في دول العالم”.

وأوضحت أن إجازة العيد ليست فقط فرصة جيدة للترويح عن النفس والمعايدات، بل هي أيضا سانحة لتعزيز العزيمة وشحذ الهمم للمضي قدما في استئناف السعي نحو ما نصبوا إليه من ارتقاء وتطوير في مستوى العمل الدبلوماسي.

وتابعت وزير الخارجية :”تتجسد في العيد قيم التضحية والإيثار والتكافل والتسامح وهو ما نحتاج إليه في هذه الأوقات التي تمر بها بلادنا”.