المنقوش: الوزارة تسعى لاسترجاع سيادة ليبيا وحماية مصالحها في الخارج

20 يوليو، 2021 6:33 م
31
وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش
وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش

أخبارليبيا24

قالت وزير الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش أمس الإثنين إن الوزارة تسعى لتنفيذ سياستها الخارجية القائمة على استرجاع سيادة ليبيا

وأضافت المنقوش في تهنئة موجهة إلى موظفي الوزارة عبر الحساب الرسمي للوزارة على “فيسبوك” :”أن الوزارة تسعى كذلك لحماية مصالح ليبيا في الخارج ورعاية ودعم مواطنيها القاطنين في دول العالم”.

وأوضحت أن إجازة العيد ليست فقط فرصة جيدة للترويح عن النفس والمعايدات، بل هي أيضا سانحة لتعزيز العزيمة وشحذ الهمم للمضي قدما في استئناف السعي نحو ما نصبوا إليه من ارتقاء وتطوير في مستوى العمل الدبلوماسي.

وتابعت وزير الخارجية :”تتجسد في العيد قيم التضحية والإيثار والتكافل والتسامح وهو ما نحتاج إليه في هذه الأوقات التي تمر بها بلادنا”.

20 يوليو، 2021 6:33 م
31

مقالات ذات صلة

المصنع الحربي بني وليد

“سكاي نيوز” تكشف سر التحركات التركية المريبة بـ”المصنع 51″ العسكري بمدينة بني وليد

20 يوليو، 2021 10:07 م
الخبرة القضائية

“اقعيم” يشدد على سرعة صيانة مبنى الخبرة القضائية

20 يوليو، 2021 9:56 م
فتحي باشاغا

“باشاغا”: بحثتُ مع “مستشار ماكرون” مستجدات الأوضاع في ليبيا

20 يوليو، 2021 9:17 م
مجلس الوزراء

حكومة الدبيبة تكشف عن أسباب ضخامة الميزانية

20 يوليو، 2021 8:37 م
زر الذهاب إلى الأعلى