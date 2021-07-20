“اقعيم” يشدد على سرعة صيانة مبنى الخبرة القضائية تسهيل كافة حاجيات مركز "أبن زهر" لتحاليل السموم والمُخدرات ليعود للعمل

أخبار ليبيا 24 – خبر

اجتمع وكيل وزارة الداخلية “فرج اقعيم” مع مدير مركز بنغازي الطبي الدكتورة فتحية العريبي، ورئيس جهاز المباحث الجنائية عميد “قدر الخضر” ومُدير جهاز الخبرة القضائية فرع بنغازي مقدم خبير “محمد حسن البرغثي” وعقيد “محمود الزهاوي” مُدير مركز أبن زهر لتحليل السموم رفقة بعض الأعضاء بالجهات المذكورة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن الاجتماع ناقش آلية عمل الخبرة القضائية والأدلة الجنائية، حيث استمع “اقعيم” لمشاكل ومعوقات العمل ليأذن بشكل مستعجل بصيانة مبنى الخبرة القضائية ومدهم بالأثاث المكتبي والآلات المتخصصة بالعمل الجنائي ولوازم التي تعتبر أساسية للبدأ في عملهم بشكل رسمي.

وأذن الوكيل أيضاً، بتسهيل كافة حاجيات مركز أبن زهر لتحاليل السموم والمُخدرات ليعود فعلياً لتلقي عينات السموم و مزاولة عمله المناط به.

ويأتي هذا في إطار السعي المتواصل لـ”اقعيم” بالإدارات والأجهزة والأقسام التابعة لوزارة الداخلية لتقديم الأفضل والأمثل بشكل متواصل ليتسني للجميع العمل بكافة الإمكانيات، بحسب البيان الصادر .