وزير النفط يشارك في اجتماع “أوبك+”

أخبار ليبيا 24

شارك وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، في الاجتماع الوزاري التاسع عشر لتحالف “أوبك+” والذي عقد الأحد، عبر الدائرة الافتراضية.

وبحسب بيان الوزارة، استعرض الاجتماع حالة سوق النفط من حيث الإمدادات والطلب ومستوى المخزون، وراجع مدى التزام الدول الأعضاء في إعلان التعاون بمعدلات الإنتاج المتفق عليها.

وقرر المجتمعون زيادة معدل إنتاج النفط للمجموعة بمعدل 400 ألف برميل كل شهر اعتباراً من أغسطس 2021 حتى يستنفذ المتبقي من التخفيض المتفق عليه في أبريل 2020.

كما قرر الاجتماع تجديد الاتفاق المبرم في إبريل 2020 حتى نهاية ديسمبر 2022 بعد تعديل معدلات الإنتاج المرجعية في مايو 2022.

ولضمان استقرار السوق النفطية، قرر المجتمعون استمرار عقد اجتماعات وزارية شهرية لمراقبة حالة السوق وتعديل معدلات الإنتاج المتفق عليها إذا لزم الأمر.

وأختتم الاجتماع بقرار أن يكون الاجتماع الوزاري القادم للتحالف يوم 1 سبتمبر 2021.