ميناء الحريقة النفطي يشحن 16 ألف طن متري من “النافتا” الخفيفة إلى فرنسا

أخبار ليبيا 24

استقبل، اليوم الاثنين، ميناء الحريقة النفطي في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط في الناقلة النفطية (جيما) لشحن 16 ألف طن متري من مادة النافتا الخفيفة إلى فرنسا.

وأكد مصدر مسؤول بالميناء – لأخبار ليبيا 24، أن مادة النافتا تدخل في صناعة البنزين وصناعة البتروكيماويات ويتم تصديرها خارج ليبيا، لافتا إلى أن ميناء المصفاة لديها منتوجات أخرى مثل الزيت الثقيل الذي يتم تصديره إلى شركة البريقة عبر أنبوب مباشرة من المصفاة وتقوم شركة البريقة بتوزيعه إلى محطة طبرق البخارية وكذلك يصل إلى الخمس ومصراتة وينقل برا إلى مصنع إسمنت الفتائح ومحطة سوسة والفائض منه يتم تصديره خارجياً.

يذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الخليج توليان اهتماماً كبيراً بمصفاة طبرق التي يديرها عناصر وطنية ذات خبرة .

يشار إلى أن مصفاة طبرق التابعة لشركة الخليج العربي للنفط تنتج 20 أّلف برميل يوميا من منتجات الغاز المسال والديزل والنافتا الخفيفة والكيروسين والزيت الثقيل.