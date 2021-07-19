مشددا على الإجراءات الاحترازية.. أوقاف الجفرة يعلن إقامة صلاة عيد الأضحى

19 يوليو، 2021 2:25 م
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أخبار ليبيا 24

أعلن مكتب أوقاف الجفرة عن إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك بكافة مناطق بالبلدية، وذلك بعد التشاور مع فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة، ومكتب المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وحدد مكتب أوقاف الجفرة موعد صلاة العيد عن الساعة 06:45 صباحا من يوم الثلاثاء.

وشدد المكتب على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، مطالبا المصلين بجلب السجدات الخاصة مع ضرورة ارتداء الكمامات بالإضافة إلى عدم المصافحة والانصراف عقب انتهاء الخطبة مباشرة.

19 يوليو، 2021 2:25 م
15

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