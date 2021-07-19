ليبيا تسجل أكثر من 7 آلاف إصابة بكورونا في ظرف يومين

أخبار ليبيا24

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض حصيلة يومية مرتفعة جديدة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المركز، في نشرته اليومية حول الجائحة، إنه سجل 3425 إصابة جديدة خلال يوم أمس الأحد، منها 2266 عينة جديدة و1159 عينة مخالطة.

يأتي ذلك فيما أعلن المركز تسجيل 4061 إصابة وهو أعلى رقم قياسي في عدد الإصابات اليومية في ليبيا منذ بدء الجائحة في مارس 2020.

وبهذا يكون عدد الإصابات المسلحة خلال يومين قد وصل إلى 7486 إصابة.

وأوضح المركز، أن نسبة الحالات الموجبة بلغت 44.5 بالمائة من إجمالي 7685 عينة تم استلامها من قبل 16 مختبرًا.

كما أعلن المركز، تسجيل 18 وفاة، 7 منها في العجيلات و5 حالات في مصراتة و3 حالات في غريان، وواحدة في كل من زليتن ومسلاته وسبها.