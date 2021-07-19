ضبط مصنع خمور بمنزل “سارق حمام” في سوسة

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ألقت عناصر شرطة سوسة القبض على شخص بتهمة سرقة حمام، وبعد مداهمة مقر سكنه اكتشفت الشرطة أنه يصنع خمورًا بواسطة مصنع صغير داخل منزله.

وفي تفاصيل عملية القبض، نقلت مديرية أمن شحات، عن عقيد أحمد عبدالمولي، رئيس مركز شرطة سوسة، قوله: إن أعضاء المركز تمكنوا من ضبط شخص بتهمة سرقة “حمام”.

وأضاف، أنه بعد مداهمة مقر سكنه ضبطت الشرطة مصنعا لتصنيع الخمور.

وأفاد عبدالمولى، أن مداهمة مقر سكن المتهم جاءت بعد ورود معلومات لوحدة التحري والقبض بالمركز عن قيام شخص بسرقة حمام.

وأضاف، وبعد أخذ إذن النيابة العامة تمت مداهمة منزله، مؤكدًا أن المتهم اعترف أثناء الاستدلال بتصنيعه الخمور.

وأكد رئيس مركز شرطة سوسة، أن تحريات المركز ستستمر بمواصلة حملتها ضد مروجي المخدرات وبائعي الخمور، ولن تتردد في القبض على أي شخص يشكل خطرًا على المجتمع وأمنه.