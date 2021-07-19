جهاز النهر يُحذر من انهيار المنظومة وانقطاع المياه

19 يوليو، 2021 12:15 ص
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أخبار ليبيا 24

حذر جهاز النهر الصناعي -منظومة الحساونة-سهل الجفارة من انقطاع المياه عن المدن والمشاريع الزراعية بسبب الاعتداءات المتكررة على منظومة المياه.

وأفاد الجهاز أن الاعتداءات والسرقة والتخريب على حقول آبار مياه المنظومة مستمرة، مبيناً أنه قبل اسبوع تم الاعتداء على البئر رقم “241”، فيما طالت الاعتداءات البئر رقم “079” الواقع في الحقل الجنوبي عند الخط “C3” وهو من ضمن الآبار المنتجة ويعد من أعلى الآبار إنتاجية حيث يصل إنتاجه اليومي إلى أكثر من “5000” متر مكعب من المياه يومياً .

وقال الجهاز في منشور عبر فيسبوك إن الاعتداءات تتواصل في ظل عجز وغياب تام لكتيبة حماية المشروع المكلفة بالحقول رغم الدعم الممنوح لها من قبل الجهاز.

وحذر الجهاز من أن هذه الاعتداءات أصبحت تهدد بانهيار المنظومة بالكامل وانقطاع المياه عن أغلب المدن والمشاريع الزراعية التي مصدر إمدادها من مياه منظومة الحساونة – سهل الجفارة ما لم تتدخل الجهات المعنية لحماية حقول الآبار وردع المخربين وبشكل عاجل.

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19 يوليو، 2021 12:15 ص
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