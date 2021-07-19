بسبب ارتفاع الإصابات بـ كورونا.. الدبيبة يمنع المعايدات في الجهات العامة

19 يوليو، 2021 10:03 ص
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عبد الحميد الدبيبة
عبد الحميد الدبيبة

 أخبار ليبيا 24

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، تعليماته بمنع المعايدات بعد الرجوع إلى الأعمال من عطلة عيد الأضحى، وذلك بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

وفي خطاب موجه للوزارات والهيئات والشركات، شدد الدبيبة على ضرورة الالتزام والتقيد بالإجراءات الاحترازية المتخذة بالخصوص.

وأشار البيان بحسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، عبر فيسبوك، إلى أن هذه الخطوة تأتي لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد، وحفاظا على الأرواح، بعد تزايد أعداد المصابين.

 

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19 يوليو، 2021 10:03 ص
13

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