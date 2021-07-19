الهندي للأبحاث الطبية: “سبوتنيك V” فعال ضد سلالة دلتا من الفيروس التاجي

أخبارليبيا24

أعلن المجلس الهندي للأبحاث الطبية (ICMR) أن لقاح “سبوتنيك V” الروسي، فعال ضد سلالة دلتا من الفيروس التاجي.

وأكد المجلس – بحسب وكالة سبوتنيك الروسية – أن اللقاحات الموجودة فعالة ضد سلالة دلتا وفقًا للبحث الذي أجراه المجلس الهندي للأبحاث الطبية حول هذه المسألة.

وكانت ليبيا استقبلت اليوم الإثنين عبر مطار معيتيقة أول شحنة من لقاح “سبوتنيك لايت” المطور والمضاد لكورونا، والتي تقدر بنحو نصف مليون جرعة.

وبثت الحكومة على منصتها بموقع فيس بوك مشاهد فيديو حية لوصول الشحنة إلى مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس.

وأعلن، المتحدث الرسمي باسم حكومة الوحدة، محمد حمودة، الأربعاء 14 يوليو الجاري، عن قرب وصول الشحنة إلى البلاد.

وأوضح حمودة، في مؤتمر صحفي رفقة وزير الصحة، أن جرعة واحدة من لقاح “سبوتنيك لايت” تصل فاعليته إلى 78 بالمائة، كما أنه فعال ضد جميع سلالات كورونا وينتج الأجسام المضادة للفيروس بعد التطعيم بـ28 يوما ويمكن تخزينه في درجة حرارة 2-8 درجة مئوية.

ويأتي وصول هذه الشحنة في ظل تزايد عدد المصابين بفيروس كورونا في ليبيا، حيث أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل أكثر من 7 آلاف إصابة خلال يومي السبت والأحد الماضيين.