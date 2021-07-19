الأخضر يسجل أكبر فوز في الدوري  من بوابة الأنوار

أخبار ليبيا 24

حقق فريق الأخضر أكبر نتيجة فوز في الدوري الليبي لهذا الموسم بعد تغلبه، اليوم الأحد على مضيفه الأنوار بسبعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمعهما على أرضية ملعب شهداء بنينا ضمن الجولة العشرين من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وبهذا الفوز قفز الأخضر لوصافة ترتيب المجموعة الأولى ليقترب بشكل كبير من التأهل لرباعي التتويج بعد أن رفع الفارق مع النصر والهلال أقرب منافسيه إلى نقطتين.

وسجل سباعية الأخضر عبد الرحمن العمامي هدفين في الدقيقتين 25 و 90+2 و معتز بو شنة هدفين في الدقيقتين 32 و 52 وأحمد سعد في الدقيقة 43 و حسن الحاسي في الدقيقة 81 وعلي أمادو في الدقيقة 89.

وسجل هدفي الانوار المحترف العاجي باكايوكو في الدقيقتين 5 و 71، وبهذا الفوز رفع رصيد الأخضر إلى 48 نقطة في حين واصل الأنوار تواجده في قاع المجموعة برصيد 9 نقاط.