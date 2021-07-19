الأخضر يسجل أكبر فوز في الدوري من بوابه الأنوار

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حقق فريق الأخضر أكبر فوز في الدوري الليبي بعد تغلبه مساء أمس الأحد على مضيفه الأنوار بنتيجة 7-2 على أرضية ملعب شهداء بنينا في الجولة 20 من الدوري الليبي.

وقفز الأخضر بهذا الفوز لوصافة ترتيب المجموعة الأولى ليقترب بشكل كبير من التأهل لرباعي التتويج بعد أن رفع الفارق مع النصر والهلال أقرب منافسيه إلى نقطتين.

سجل سباعية الأخضر عبد الرحمن العمامي هدفين في الدقيقتين 25 و90+2 ومعتز بو شنه هدفين في الدقيقتين 32 و52 وأحمد سعد في الدقيقة 43 وحسن الحاسي في الدقيقة 81 وعلي أمادو في الدقيقة 89.

وسجل هدفي الأنوار المحترف العاجي باكايوكو في الدقيقتين 5 و71 وهذا الفوز رفع رصيد الأخضر إلى 48 نقطه في حين واصل الأنوار تواجده في قاع المجموعة برصيد 9 نقاط.