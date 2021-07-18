وفاة الفنان “هيثم درباش” وإصابة خمسة آخرين جراء سقوط قذيفة في بنغازي

18 يوليو، 2021 5:24 م
2
الفنان هيثم درباش
الفنان هيثم درباش

أخبار ليبيا 24 – أمن

أكد مصدر أمني بمركز بنغازي الطبي وصول عدد من المصابين والجرحى جراء سقوط قذيفة عشوائية مساء اليوم الأحد قرب مصرف الوحدة بمنطقة الليثي في مدينة بنغازي .

وذكر المصدر – في اتصال هاتفي بوكالة أخبار ليبيا 24 – أن مركز بنغازي الطبي استقبل جثة الفنان الكوميدي هيثم درباش المجبري، وقد فارق الحياة قبل وصوله جراء إصابته بالقذيفة .

المصدر أوضح أن عدد المصابين الذين وصلوا للمركز حتى الآن بلغ “5”، وهم مفتاح أبريك درباش، شقيق المرحوم الفناة “هيثم درباش”، وإسلام رمضان العقوري، أحمد وليد الورفلي، وفوزي حمد ، ومراد عوض سعيد .

وأشار المصدر إلى أن فرق الأمن هرعت لمكان الحادث، للتحقيق في تفاصيل الحادث .

18 يوليو، 2021 5:24 م
2

مقالات ذات صلة

مركز مصراتة الطبي

النائب العام يتدخل في أزمة نقص الأكسجين بمصراتة

18 يوليو، 2021 4:56 م
ملتقى الحوار

لجنة توافقات ملتقى الحوار تجتمع لبحث القاعدة الدستورية

18 يوليو، 2021 3:59 م
محمد المنفي

الرئاسي يشدد على ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات الكفيلة لاعتمادها الميزانية

18 يوليو، 2021 3:44 م
عبد الحميد الدبيبة

الدبيبة يتفقد مراكز العزل ويستمع لشكاوى المرضى

18 يوليو، 2021 3:28 م
زر الذهاب إلى الأعلى