نساء داعش بين تلبية الدعوة وألم الضمير وقرار الانشقاق

أخبارليبيا24- تقرير

كانت دعاء من أعضاء شرطة الأخلاق التابعة لداعش في سوريا لقد انشقّت عن التنظيم وهربت إلى تركيا، لكنها لم تخرج من دائرة الخطر بعد.

فلدى داعش مخبرين على جانبي الحدود متربّصين للقضاء على كلّ منشقّ يحاول إفشاء أسرار الحياة في كنف التنظيم.

تقول دعاء إنّها أصبحت مؤمنة بفكر داعش بعد أن تزوجت من أحد مقاتلي التنظيم في الرقة تشجيعًا من أهلها بدافع الحصول على المال، فعائلتها فقيرة جدًّا، ثمّ عملت داخل التنظيم في شرطة الأخلاق النسائية، هي تعيش اليوم في تركيا غير متأكّدة ما يخبئ لها المستقبل.

النّساء طعم داعش للتجنيد

يستخدم داعش المجندين الإناث لإقناع النساء بالانضمام إليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ففي البداية، تكون النساء الأجنبيات متحمّسات للانضمام إلى ما اعتقدن أنّه جنّة إسلاميّة على الأرض حيث لا يُطبق إلا شريعة الله، فيلتحقن بالتنظيم من أجل تطبيق الدين الإسلامي.

وهكذا كان حال دعاء الّتي كانت سعيدةً في البداية لكونها جزءًا من داعش ولكونها تطبّق التعاليم الإسلاميّة “الصحيحة” بحسب ما تمّ إقناعها به.

لكن مع مرور الوقت، أثارت وحشية الجماعة غضبها فأدركت أنّها وقعت ضحيّة الإرهاب وقررت الانشقاق عن التنظيم.

أعمالٌ وحشيّة غير إنسانيّة”

كانوا يقطعون الرؤوس، ويضعون الرؤوس في الشوارع، أو يعرضون الجثث حيث يمكن للجميع رؤيتها، حتى الأطفال”، تقول دعاء.

بحكم الدور الّذي أُنسب لدعاء داخل شرطة الأخلاق، كانت مرغمة على جلد النّساء اللّواتي لا يحترمن أو يطبّقن القواعد الّتي يفرضها عليهنّ التّنظيم من حيث اللّباس والتّصرّف.

تقول دعاء إنّها نادمة الآن على الانضمام إلى داعش، وهي قلقة بشدة بسبب ارتباطها بالتنظيم بحيث سيكون من الصعب عليها إعادة بناء حياتها وإقناع مجتمعها أنّها تخلّت عن الفكر الإرهابي المتشدّد.

إذ تقول: “لا يمكنني العودة إلى الرقة أبدًا، حتى لو تمّ طرد داعش، لأنّ الكثير من الناس عانوا، فلن يقبلوني بينهم”.