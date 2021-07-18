مقتل شرطي وإصابة آخر في عملية سطو على مصرف في أوباري

أخبارليبيا24

قتل الشرطي محمد على جبريل وأصيب زميله نورالدين عبدالنبي أثناء هجوم مجموعة إجرامية خارجة عن القانون على مصرف التجاري بمدينة أوباري.

وذكرت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية أن مقتل الشرطي وإصابة رفيقه تم عقب محاولتهم التصدي لمجموعة حاولت السطو على المصرف التجاري في أوباري.

وأدانت الوزارة عبر حسابها على “فيسبوك” هذا الهجوم الإجرامي الذي أسفر عن مقتل الشرطي وإصابة رفيقه التابعين لفرع مصلحة أمن المرافق والمنشآت سبها.

وأصدر وزير الداخلية المكلف عميد بشير الأمين تعليماته العاجلة للأجهزة الأمنية بمباشرة عمليات البحث والتحري للقبض على مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة لينالوا الجزاء العادل على ما اقترفت أياديهم.