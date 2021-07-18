مصر تنجح في إعادة 140 محتجزا من ليبيا في طائرة خاصة

ترحيل 140 مواطناً مصريا بينهم 17 طفلاً من ليبيا إلى مصر

18 يوليو، 2021 6:43 م
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السفير المصري في طرابلس
السفير المصري في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلن السفير المصري في طرابلس، محمد ثروت سليم، رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في ليبيا، عن نجاح السفارة في ترحيل 140 مواطناً مصريا بينهم 17 طفلاً أقل من 18 عاما، إلى القاهرة، اليوم الأحد.

ووفقا لبيان صادر عن السفارة، قامت البعثة بإنهاء الأوراق الثبوتية للمواطنين المذكورين وزيارتهم عدة مرات في مراكز الاحتجاز المتفرقة في ليبيا، وبعض هذه المراكز على بعد 550 كيلو متر من العاصمة طرابلس .

وأكدت أنه تم توفير الحاجات الضرورية العاجلة؛ والرعاية الطبية، واختبارات كورونا للمواطنين المصريين قبل الترحيل في الطائرة المخصصة لهم اليوم.

18 يوليو، 2021 6:43 م
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