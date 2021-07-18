لجنة توافقات ملتقى الحوار تجتمع لبحث القاعدة الدستورية

ملتقى الحوار أخبار ليبيا 24

استأنفت لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، اجتماعاتها اليوم الأحد، بهدف إيجاد أرضية مشتركة للتوافق حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.

ومن جهتها، قالت البعثة الأممية للدعم في ليبيا إن استئناف الاجتماعات جاء بناء على طلب أعضاء لجنة التوافقات ، موضحة أن الجلسة التي عقدت افتراضيا سادها التوافق والود .

وأوضحت البعثة في بيان لها أن الأعضاء اتفقوا على ضرورة مواصلة عملهم مباشرة بعد عطلة عيد الأضحى للتركيز على التوصل إلى اتفاق بشأن مسودة القاعدة الدستورية لعرضها على الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي.

وكانت نائب رئيس البعثة الأممية جورجيت غانيون قالت إن ليبيا عند مفترق طرق بعد سنوات من الصراع.

وأضافت غانيون أن هناك فرصة كبيرة للمضي قدما وانتخاب الليبيين ممثليهم واستعادة الشرعية بالكامل، مؤكدة أن تحديث السجل الانتخابي خطوة مهمة وأن وجود قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات أمر ضروري.