سميو: حملة التطعيمات الاستثنائية ضد كورونا تستهدف البؤر الساخنة

18 يوليو، 2021 11:17 ص
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عبدالباسط سميو
عبدالباسط سميو

أخبارليبيا24- خاص

قال مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور عبدالباسط سميو إن الحملة الاستثنائية لإعطاء اللقاح ضد فيروس كورونا ستستهدف البؤر الساخنة وهي مصراتة وزليتن والخمس والزاوية وزارة.

وأوضح سميو في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الأحد، إن الحملة مستمرة وسيتم استهلاك فيها 49 ألف جرعة من اللقاح، وبعد انتهاء الحملة الاستثنائية سيكون عدد المطعمين يتجاوز الـ 500 ألف شخصاً.

وأضاف مدير الإدارة أنه من المتوقع أن تصل شحنة للقاح سبوتنيك الروسي بعد عيد الأضحى بأيام تبلغ نصف مليون جرعة، لافتاً إلى أن التواصل مع الحكومة ووزارة الصحة مستمر على مدار الساعة وهم على علم بالحاجة المُلحة لإحضار أكبر كمية من الطعوم وتلقيح أكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين.

وأشار سميو إلى أنه عندما تكون نسبة الإصابات تتجاوز الـ 50‎%‎ من المسحات والعينات فهذا يعني أن هناك تجدد لانتشار الحالات.

وأكد مدير الإدارة أنه خلال الثلاث أسابيع الأخيرة كانت الإحصائيات في المنطقة الغربية أكثر من المنطقة الشرقية وهذا يعني أن البؤرة الأصلية جاءت من تونس ومنها إلى المدن الموبؤة.

18 يوليو، 2021 11:17 ص
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