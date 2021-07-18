ردًا على أكاذيب الإخوان .. مفوضية الانتخابات: انحيازنا لخيارات الشعب الليبي لن يكون مجالا للمساومة

جماعة الإخوان تسوق عبر مرتزقتها في الإعلام عن وجود مخطط لتزوير الانتخابات

18 يوليو، 2021 3:16 م
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المفوضية العليا للانتخابات
المفوضية العليا للانتخابات

أخبار ليبيا 24 – متابعات

ردا على أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية التي تصدرت منصاتها وأبواقها الإعلامية خلال الفترة الماضية، قال مجلس المفوضية العليا للانتخابات، إنها تتعهد بأن تجرى الانتخابات المقبلة والمحددة في موعد 24 ديسمبر  المقبل.

وقالت المفوضية في بيان لها اليوم الأحد إنها تمثل السلطة السيادية في البلاد بموجب الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2001، وأنها تتعهد بأن تجرى الانتخابات الليبية بمعايير دولية صارمة.

وأضافت أنها تأسف لما تتعرض له من حملات تشويه صورتها أمام الليبين، والنيل من سمعتها وهو ما قد يسبب عملا إرهابيا جديدا كالذي حدث في عام 2018 ضد المفوضية.

وخلال الأيام الماضية سوقت جماعة الإخوان عبر مرتزقتها في الإعلام عن وجود مخطط لتزوير الانتخابات في بعض الدوائر .

18 يوليو، 2021 3:16 م
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