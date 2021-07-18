حملة توعوية للخدمات الصحية بنغازي للوقاية من فيروس كورونا

أخبار ليبيا 24 – صحة

أطلقت إدارة الخدمات الصحية – بنغازي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد برنامجا توعويًا عن فيروس كورونا والوقاية من انتشاره استهدف المواطنين في أسواق المواشي والمصارف والمجمعات التجارية ومفترقات الطرق في المدينة.

وتضمن البرنامج الذي نفذه الفريق الصحي بالغرفة المركزية وفريق مكتب الإعلام التوعية والتثقيف الصحي بمشاركة مدير الخدمات الصحية بنغازي والمدير المساعد وأعضاء الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالخدمات الصحية بنغازي تضمن التعريف بفيروس كورونا ودور المواطن في الحد من انتشاره من خلال الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تشمل المدوامة على غسل اليدين، والتقيد بالتباعد الجسدي، وارتداء الكمامة، والاهتمام بالتهوية الجيدة، وتجنب الأماكن المزدحمة قدر الإمكان، كما تم توزيع المطبوعات التوعوية، والكمامات الطبية، والمطهرات على المواطنين .

وقد أشرف على تنفيذ البرنامج مدير الخدمات الصحية بنغازي والمدير المساعد وأعضاء الغرفة المركزية بالخدمات الصحية بنغازي.

هذا وقد نال البرنامج رضى وقبول المواطنين حيث كان هناك تفاعل وتجاوب كبير مع الفريق الصحي في كل الأماكن التي تم استهدافها .

وسوف يتواصل البرنامج بعد عيد الأضحى ليشمل مناطق أخرى في مدينة بنغازي، وكذلك المترددين على مرافق الرعاية الصحية الأولية .