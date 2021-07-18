حملة أمنية لوقف الاعتداءات على غابة سيدي حسين بطرابلس

18 يوليو، 2021 11:52 م
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أخبار ليبيا 24

أطلقت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الدوريات التابعة لفرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية حملة أمنية لوقف الاعتداءات على غابة سيدي حسين من قبل خارجين عن القانون.

وقالت الوزارة في بيان لها “تبين من خلال وقف أعمال المسح للغابة رفقة رئيس نيابة قصر خيار، أنه جرى قطع نصف الأشجار من مساحة الغابة التي تقدر بخمسمئة هكتار، وضبط الآلات المستخدمة في عمليات المسح وإيقاف التجاوزات والاعتداءات، ومباشرة أعمال البحث والتحري لضبط المتعدين على الغابة”.

كما قامت الدوريات بجولة داخل منطقة القويعة لإيقاف المباني التي لازالت قيد الإنشاء بناء على تعليمات النائب العام، لحين التأكد من إجراءاتها وعرضها على مكتب النائب العام.

 وأشارت الوزارة إلى أن تلك التحركات تأتي تنفيذًا لتعليمات النائب العام بوقف الاعتداءات على الأراضي المملوكة للدولة وضبط المخالفين وإحالتهم لجهات الاختصاص.

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18 يوليو، 2021 11:52 م
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