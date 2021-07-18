تهور السائقين يتسبب في ارتفاع معدل الإصابات بين رجال المرور في طبرق

18 يوليو، 2021 10:33 م
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أخبار ليبيا 24

قال مساعد الشؤون الأمنية بمديرية أمن طبرق، المقدم سامي إدريس نصر، أن 12 شرطي مرور أصيبوا بسبب تهور بعض السائقين أثناء تأديتهم واجباتهم داخل نطاق البلدية منذ بداية العام الجاري.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، أكد نصر، أن اثنين من رجال المرور أصيبوا ليلة أمس الأمر الذي يربك عمل رجال المرور في أداء عملهم أيام عيد الأضحى المبارك.

وأشار نصر، إلى أن رجال الأمن أصبحوا يعزفون عن أداء عملهم بسبب ارتفاع معدل الإصابات التي وصل بعضها إلى حد الشلل.

وأكد نصر أن الخطة الأمنية لمديرية الأمن خلال عطلة العيد لتأمين الشوارع والأسواق مستمرة، مطالبا المواطنين بالتعاون مع رجال الأمن في أداء عملهم.

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18 يوليو، 2021 10:33 م
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