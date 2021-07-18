بالخسارة أمام مصر..ليبيا تخسر لقب بطولة أفريقيا للكرة المصغرة

أخبارليبيا24

فقد المنتخب الليبي فرصة التتويج باللقب الأفريقي للكرة المصغرة بعد أن خسر نهائي البطولة أمام مصر 1-0 أمس السبت.

وقدم المنتخب الليبي أداًء جيدًا خلال المنافسات وأزاح عدة منتخبات قوية أبرزها منتخب غانا في نصف النهائي وذلك بركلات الترجيح 2-0، بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي على نتيجة التعادل الاإيجابي 2-2.

وأقيمت البطولة في نيجيريا بداية من الأسبوع الماضي وشهدت تأهل المنتخب الليبي إلى كأس العالم المنتظر إقامته في أوكرانيا 2021.