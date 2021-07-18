بالخسارة أمام مصر..ليبيا تخسر لقب بطولة أفريقيا للكرة المصغرة
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فقد المنتخب الليبي فرصة التتويج باللقب الأفريقي للكرة المصغرة بعد أن خسر نهائي البطولة أمام مصر 1-0 أمس السبت.
وقدم المنتخب الليبي أداًء جيدًا خلال المنافسات وأزاح عدة منتخبات قوية أبرزها منتخب غانا في نصف النهائي وذلك بركلات الترجيح 2-0، بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي على نتيجة التعادل الاإيجابي 2-2.
وأقيمت البطولة في نيجيريا بداية من الأسبوع الماضي وشهدت تأهل المنتخب الليبي إلى كأس العالم المنتظر إقامته في أوكرانيا 2021.