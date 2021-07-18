النائب العام يتدخل في أزمة نقص الأكسجين بمصراتة

تزايد حالات الوفاة جراء توقف منظومة الأكسجين بمركز مصراتة الطبي

18 يوليو، 2021 4:56 م
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مركز مصراتة الطبي
مركز مصراتة الطبي

أخبار ليبيا 24 – خبر

بعد تفاقم الأوضاع الصحية في مركز مصراتة الطبي، أصدر النائب العام المستشار الصديق الصور تعليماته بالبدء في مباشرة التحقيق في واقعة نقص الأكسجين بالمركز المخصص لعزل المصابين بفيروس كورونا في مصراتة.

وبدأت النيابة العامة إجراءات التحقيق من خلال استجواب القائمين على إدارة المركز ومعاينة منظومة الأكسجين، وكشفت عن وجود تسرب تم التعامل معه بطرق تفتقد إلى أبسط معايير الأمن والسلامة .

وأمرت النيابة العامة بحبس كل من قصر وأهمل في أداء واجبه، وقالت إن التحقيقات جارية فيما يتصل باستيضاح العوائق والعراقيل التي حالت دون سير مرفق الصحة بانتظام في مجابهة جائحة كورونا.

يذكر أن توقف منظومة الأكسجين قد تكرر لعدة مرات مؤخراً، مما تسبب في حالات وفاة بين المرضى .

18 يوليو، 2021 4:56 م
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