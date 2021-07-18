الكهرباء توضح أسباب انقطاع الكهرباء على المناطق التي تتغذى من محطة الجامعة القديمة في بنغازي

أخبارليبيا24

أوضحت الشركة العامة للكهرباء أن زيادة الأحمال على محطة الجامعة القديمة 30 /11 كيلو فولت في بنغازي تسبب في إطفاء على الكثير من المناطق التي تتغذي منها المحطة.

وأضافت الشركة عبر حسابها على “فيسبوك” أن دائرة توزيع الجنوب قامت بربط منطقة المركبات على المحطة المعنية غير المبرمجة.

وأشارت الشركة إلى أن هذا الربط تم بدون تنسيق بين إدارة التحكم الجهوي الشرقية وإدارة الجهد المتوسط بنغازي وإدارة توزيع سهل بنغازي.