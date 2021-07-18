القبض على المتسببين في مقتل الفنان هيثم درباش القبض على صاحب حفل الزفاف ومطلق القذيفة التي أودت بحياة الفنان هيثم درباش

أخبار ليبيا 24

ألقت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية القبض على المتسببين في مقتل الفنان، هيثم درباش، وإصابة آخرين جراء سقوط قذيفة عشوائية قرب مصرف الوحدة بمنطقة الليثي في مدينة بنغازي .

وبحسب الصفحة الرسمية لوكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية، تم إلقاء القبض على مرتكبي الحادثة بتعليمات من وكيل الوزارة، فرج اقعيم.

وألقت الداخلية القبض على صاحب حفل الزفاف ومُطلق قذيفتي الـ “آر بي جي” بعد رصدهم في مكان اختبائهم من قبل التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي.

وأهابت وزارة الداخلية بأن هؤلاء المُجرمين سيتم إحالتهم للنيابة العامة لمُحاسبتهم وفق اللوائح والقوانين المعمول بها بالدولة الليبية.

وأوضحت الوزارة أنها حرصت على عدم عرض أسماء المقبوض عليهم حفاظاً على العُرف والنسيج الاجتماعي وحفاظاً على سلامة عائلاتهم.

وأكدت الوزارة أن القانون يضمن حقوق أهالي الجناة بالقضاء العادل والقصاص قانوناً من كُل من تُسول له نفسه المساس بأمن المواطن .