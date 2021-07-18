الرئاسي يشدد على ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات الكفيلة لاعتمادها الميزانية

الرئاسي على اللجنة المالية بالنواب والحكومة تحمل مسؤولياتهم أمام الشعب الليبي

18 يوليو، 2021 3:44 م
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محمد المنفي
محمد المنفي

أخبار ليبيا 24

قال المجلس الرئاسي أنه يتابع بقلق شديد جولات النقاش بين “اللجنة المالية بمجلس النواب واللجنة المالية لحكومة الوحدة الوطني” بشأن بعض التعديلات الفنية على مشروع الميزانية المقترحة للعام المالي 2021 م، للوصول إلى توافق يؤدي لاعتمادها وفقا للتشريعات المالية النافذة.

الرئاسي أكد في بيان له اطلعت أخبار ليبيا 24 عليه، أنه على المجتمعين بضرورة تحمل مسؤولياتهم أمام الشعب الليبي، وخاص أن نصف السنة المالية قد انقضى.

وشدد الرئاسي على ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات الكفيلة باعتمادها للوفاء بالالتزامات التي تعهدنا بالإيفاء بها أمام المواطنين لسد احتياجاتهم وخاص الأساسي منها، وفقا لما ورد بمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليي المنعقد في 19 نوفمبر 2020 .

18 يوليو، 2021 3:44 م
15

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