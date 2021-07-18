الدبيبة يتفقد مراكز العزل ويستمع لشكاوى المرضى

الدبيبة يصدر تعليماته لوزير الصحة بتسديد مستحقات العاملين في المراكز دون أي تأخير

18 يوليو، 2021 3:28 م
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عبد الحميد الدبيبة
عبد الحميد الدبيبة

أخبار ليبيا 24 – صحة

تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة رفقة وزير الصحة، الدكتور علي الزناتي، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بد الدين النجار، عدد من مراكز العزل بمدينة طرابلس.

وأطلع  خلال الجولة التفقدية أمس السبت على سير العمل داخل هذه المراكز ، ومدى جاهزيتها لاستقبال الحالات المصابة.

وأستمع وبشكل مباشر للمرضى وتعرف على مدى جودة الخدمات التي تقدم لهم بالمراكز .

والتقى الدبيبة بعدد من الأطقم الطبيّة والطبيّة المساعدة، حيث أستمع إلى العراقيل والصعوبات التى تواجه عملهم، والتي على رأسها مستحقاتهم المتوقفة لفترة طويلة، ونقص المعدات الطبية والأدوية.

وأعطى الدبيبة تعليماته لوكيل وزارة الصحة بمعالجة هذا الأمر وتسديد مستحقات العاملين في المراكز دون أي تأخير .

18 يوليو، 2021 3:28 م
14

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