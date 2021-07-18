الحرس البلدي طبرق يحدد أماكن تجميع جلود الأضاحي

18 يوليو، 2021 10:08 م
8

أخبار ليبيا 24

أعلن جهاز الحرس البلدي بطبرق أماكن تجميع جلود الأضاحي داخل نطاق البلدية في أيام عيد الأضحى المبارك.

وطالب الجهاز من المواطنين بعدم رمي الجلود على المفترقات والطرق الرئيسية للحفاظ على البيئة بالمدينة .

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24 قال رئيس وحدة الإعلام بجهاز الحرس البلدي طبرق، مصطفى عوض زاكي، أن الجهاز خصص الساحة المقابلة لعمارات حي النور لتجميع جلود الأضاحي.

وأكد زاكي أنه تم التنسيق مع شركة خدمات النظافة العامة لجمع الجلود ووضعها في أماكن مخصصة لذلك، محذرا المواطنين من رمي الجلود في عير الأماكن المخصصة.

 

الوسوم
18 يوليو، 2021 10:08 م
8

مقالات ذات صلة

النصر يهزم الصداقة ويُحيي آمال التأهل للرباعي

18 يوليو، 2021 10:42 م

تهور السائقين يتسبب في ارتفاع معدل الإصابات بين رجال المرور في طبرق

18 يوليو، 2021 10:33 م
مُديرية أمن بنغـازي

أمن بنغازي تعلن القبض على تاجر مخدرات مطلوب  للعدالة

18 يوليو، 2021 6:54 م
السفير المصري في طرابلس

مصر تنجح في إعادة 140 محتجزا من ليبيا في طائرة خاصة

18 يوليو، 2021 6:43 م
زر الذهاب إلى الأعلى