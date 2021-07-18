الأهلي المصري بطلا لأفريقيا للمرة العاشرة

18 يوليو، 2021 12:00 م
16
الأهلي المصري
الأهلي المصري

أخبارليبيا24

حقق فريق الأهلي المصري لقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة العاشرة في تاريخه والثانية على التوالي.

وجاء تتويج الأهلي عقب اكتساحه كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة أمس السبت في مباراة احتضنها ملعب “محمد الخامس” في مدينة الدار البيضاء بالمغرب.

وبفوز الأهلي سيكون على موعد مع الرجاء المغربي في نهائي السوبر الأفريقي.

وتمكن الفريق المصري من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 53 عن طريق محمد شريف مسجلا هدفه السادس في البطولة وزاد مجدي أفشة غلة الأهلي بهدف ثاني في الدقيقة 64، وبعدها بـ10 دقائق اختتم عمرو السولية الثلاثية لأبناء مصر.

وواصل الأهلي المصري حصد الألقاب حيث حقق الموسم الماضي عام 2020 4 ألقاب هي (الدوري المصري، ودوري أبطال أفريقيا، وكأس مصر، وكأس السوبر الأفريقي).

18 يوليو، 2021 12:00 م
16

مقالات ذات صلة

منتخب ليبيا لكرة القدم المصغرة

بالخسارة أمام مصر..ليبيا تخسر لقب بطولة أفريقيا للكرة المصغرة

18 يوليو، 2021 10:56 ص

اليوم.. منتخبنا الوطني لكرة القدم المصغرة يواجه نظيره المصري على لقب كأس أفريقيا

17 يوليو، 2021 11:41 ص

بفوزه على الأهلي طرابلس.. الاتحاد يحسم ديربي العاصمة لصالحه

16 يوليو، 2021 11:22 م
فرعي بنغازي لكرة المضرب

فرعي بنغازي لكرة المضرب يكرم بطل ليبيا تحت 18 عام

16 يوليو، 2021 8:09 م
زر الذهاب إلى الأعلى