إنفوغرافيك ا تعرف على خطة برلمان الإقليم الحاكم
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
مقترح المفوضية العليا للانتخابات بخصوص تغيير الدوائر وأعداد المقاعد للبرلمان القادم
عدد المقاعد الكلي: 234 مقعد
عدد مقاعد إقليم طرابلس: 117 مقعد
عدد مقاعد إقليم برقة: 82 مقعد
عدد مقاعد إقليم فزان: 35 مقعد
عدد مقاعد طرابلس = مقاعد برقة + فزان
نسبة مقاعد طرابلس: 50 % مما يجعله الإقليم الحاكم
نسبة مقاعد برقة: 35 % مما يجعله الإقليم التابع
نسبة مقاعد فزان: 15 % مما يجعله إقليم الأقلية
الإقليم الحاكم سيتحوذ على التصويت بمعيار النصف + 1