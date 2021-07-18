إنفوغرافيك ا تعرف على خطة برلمان الإقليم الحاكم

18 يوليو، 2021 1:14 م
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إنفوغرافيك- أخبارليبيا24
إنفوغرافيك- أخبارليبيا24

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

مقترح المفوضية العليا للانتخابات بخصوص تغيير الدوائر وأعداد المقاعد للبرلمان القادم

عدد المقاعد الكلي: 234 مقعد

عدد مقاعد إقليم طرابلس: 117 مقعد

عدد مقاعد إقليم برقة: 82 مقعد

عدد مقاعد إقليم فزان: 35 مقعد

عدد مقاعد طرابلس = مقاعد برقة + فزان

نسبة مقاعد طرابلس: 50 % مما يجعله الإقليم الحاكم

نسبة مقاعد برقة: 35 % مما يجعله الإقليم التابع

نسبة مقاعد فزان: 15 % مما يجعله إقليم الأقلية

الإقليم الحاكم سيتحوذ على التصويت بمعيار النصف + 1

18 يوليو، 2021 1:14 م
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