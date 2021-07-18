إنفوغرافيك ا تعرف على جواز سفر جزيرة فانواتو الذي تحصل عليه السراج وزوجته

أخبارليبيا24 – إنفوغرافيك

الجواز يمنح من قبل حكومة فانواتو لجميع الافراد.

ضمن برنامج فانواتو لمنح الجنسية (برنامج دعم التنمية) منذ عام 2017.

صلاحية الجواز: 10 سنوات لجميع أفراد العائلة أياً كانت أعمارهم.

مدة الحصول على الجواز: 60 يوم

طريقة الدفع للحصول على الجواز: التبرع للاستثمار.

تكاليف الاستثمار: 130.000 دولار أمريكي.

عدد الدول المسموح الدخول لها بالجواز: 130 دولة.

أبرز الدول:

دول منطقة الشنغن.

المملكة المتحدة

وسنغافورة

وهونغ كونغ

الإعالة العائلية:

الزوج/الزوجة.

والأبناء الذين تقلّ أعمارهم عن 26 عاماً،

والوالدين اللذين تزيد أعمارهما على 50 عاماً.