إنفوغرافيك ا تعرف على جواز سفر جزيرة فانواتو الذي تحصل عليه السراج وزوجته
أخبارليبيا24 – إنفوغرافيك
الجواز يمنح من قبل حكومة فانواتو لجميع الافراد.
ضمن برنامج فانواتو لمنح الجنسية (برنامج دعم التنمية) منذ عام 2017.
صلاحية الجواز: 10 سنوات لجميع أفراد العائلة أياً كانت أعمارهم.
مدة الحصول على الجواز: 60 يوم
طريقة الدفع للحصول على الجواز: التبرع للاستثمار.
تكاليف الاستثمار: 130.000 دولار أمريكي.
عدد الدول المسموح الدخول لها بالجواز: 130 دولة.
أبرز الدول:
دول منطقة الشنغن.
المملكة المتحدة
وسنغافورة
وهونغ كونغ
الإعالة العائلية:
الزوج/الزوجة.
والأبناء الذين تقلّ أعمارهم عن 26 عاماً،
والوالدين اللذين تزيد أعمارهما على 50 عاماً.