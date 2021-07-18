أمن بنغازي تعلن القبض على تاجر مخدرات مطلوب للعدالة ورقة مالية من فئة "20 دينار" توقع بتاجر مخدرات في بنغازي

أخبار ليبيا 24 – أمن

تمكنت عناصر التحريات العامة بمُديرية أمن بنغـازي، من القبض على شخص من ذوي السوابق، لقيامه بالاتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة والخمور في منطقة الوحيشي .

وقال بيان صادر عن مديرية أمن بنغازي: “في ضوء ما ورد من معلومات لدى وحدة التحريات بقسم التحريات العامة بمُديرية الأمن من المصادر الخاصة بالقسم وكثرة الشكاوى من المواطنين تفيد بوجود شخص من ذوي السوابق يقوم بتجارة المخدرات والأقراص المهلوسة والخمور في منطقة الوحيشي مما سبب مضايقات للمواطنين”.

وأضاف “بتكليف أعضاء وحدة التحريات بالقسم للقيام بمهمة التحري وتأكيد المعلومات عن شخص قائم على عمليات بيع المخدرات، تم الانتقال لنفس المكان ومشاهدة تجمهر لمجموعة من الأشخاص وكان شخص من ذوي السوابق ومدون لدي مركز شُرطة العروبة كونه من أصحاب السوابق الجنائية”.

وتابع “عند الوصول لمكان ممارسة نشاطه غير المشروع تم الاتفاق مع شخص وبتكليفه بإعطائه ورقة 20 دينار وتدوين الرقم الذي على الورقة للتحضير لإعداد كمين لهذا التاجر، ترجل الشخص المكلف وبعد انتهاء عملية الشراء تم ارسال الإشارة، وانتقلت المجموعة المكلفة من وحدة التحريات وتمت عملية القبض”.

واستطرد البيان “بعد تعرض المجموعة للمقاومة تم ضبطه وبحوزته 593 أقراص مهلوسة مختلفة الأنواع و83 قطعة بنية يشتبه بأنها مواد مخدرة نوع حشيش، وسلاح أبيض نوع (ساطور) ومادة متفجرة نوع (N.T) وعدد 29 قنينة نصف لتر بها سائل شفاف يشتبه أن تكون خمرة”.

واستكمل “كما تم ضبط معه مبلغ مالي 90 دينار من ضمن المبلغ (ورقة 20 دينار التي تمت بها عملية الشراء بنصب كمين للتاجر) والتأكيد عليها بأنها تحمل الرقم المدون على الورقة، وبالاستدلال معه اعترف ببيع الخمور والإتجار في الأقراص المهلوسة والمواد المخدرة واعترف كذلك بأنه من السوابق الجنائية واعترف بمقاومة رجال الأمن، وأحيلت الأوراق إلى وحدة التحقيق بالقسم عقبها إحالة القضية إلى النيابة العامة”.