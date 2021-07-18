أحتيتة: شركة الخليج لا تستطيع الاستمرار في أعمالها بدون ميزانية

أخبارليبيا24- خاص

قال رئيس مجلس الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط فضل الله عيسى احتيتة اليوم الأحد إن الشركة لا تستطيع الاستمرار في أعمالها بدون ميزانية.

وأضاف احتيتة أن شركة الخليج العربي للنفط تقوم بمهامها وتنفذ أعمالها على أكمل وجه رغم الظروف والتحديات المختلفة، ووصلت بمستويات مرتفعة بفضل سواعد أبنائها وجهودهم.

واستطرد رئيس مجلس الإدارة أن الشركة لا تستطيع الاستمرار بدون توفر الميزانيات والنقدية اللازمة لتسيير أعمالها، حيث أن الشركة تؤدي أعمالها بدون أن يتم تسييل ميزانيتي أعوام 2020 و2021.

وأوضح احتيتة أن عدم صرف الميزانيات رتب تراكم الديون والالتزامات ونقص معدات وقطع الغيار المطلوبة للإنتاج والصيانة.

وأفاد رئيس مجلس إدارة الشركة أنه نتيجة لهذا الوضع المالي الحرج وتفاقم المطالبات المالية، فإن الشركة لا يمكنها الاستمرار في الإنتاج بشكل طبيعي، وأن الوضع المالي الحرج يعيق تنفيذ الشركة وأعمالها.