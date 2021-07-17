وفاة شرطي وإصابة آخر جراء هجوم على مصرف في أوباري

أخبار ليبيا24

توفي شرطي وأصيب آخر جراء إصابتهما برصاص حي أثناء حراستهما لفرع المصرف التجاري الوطني في أوباري جنوب غرب ليبيا.

وأكدت مصادر مطلعة من أوباري، لأخبار ليبيا24، وفاة الشرطي، محمد علي جبريل، متأثرا بإصابة تعرض لها في الهجوم المسلح الجمعة على المصرف.

كما أكد المصدر، أن الهجوم المسلح أدى أيضا إلى إصابة، الشرطي، نور الدين محمد عبد النبي.

ونعت مصلحة أمن المرافق والمنشئات فرع سبها، وفاة الشرطي محمد علي جبريل، مؤكدة أنه وفاته جاءت نتيجة إصابة تعرض لها ليلة البارحة أثناء الهجوم على المصرف.

من جانبها، ذكرت بلدية أوباري، أن المصرف التجاري تعرض لـ “رماية عشوائية” أصيب على إثرها اثنين من حراسات المصرف إصابتهما بين المتوسطة والبليغة.

واستنكرت البلدية، “هذا العمل غير المسؤول والذي يهدف إلى الإضرار بالمصلحة العامة ويهدد الاستقرار والأمن المجتمعي بالمدينة.

يأتي ذلك فيما جرى تداول صور تظهر آثار دماء في مكان حراسة الشرطيين للمصرف، جاء إثر تعرضهما لإطلاق النار.