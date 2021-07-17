نادية عمران تنتقد دعوة مفوضية الانتخابات لمجلس النواب لصياغة القوانين الانتخابية

أخبار ليبيا24

انتقدت، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، نادية عمران، اليوم السبت، دعوة المفوضية العليا للانتخابات لمجلس النواب لصياغة القوانين الانتخابية.

وقالت عمران، إن صياغة القوانين الانتخابية دون تحديد القواعد الدستورية الحاكمة التي ستستند عليها هذه القوانين يدعو للتساؤل حول خلفية هذه المخاطبة، خصوصا أن بنود الاتفاق السياسي واضحة في ضرورة توافق مجلس النواب والدولة بخصوص القوانين الانتخابية والمسار الدستوري.

وأضافت، في تصريح لأخبار ليبيا 24، أن التجاهل الذي تقوم به المفوضية لهذه النصوص وتدخلها في الشأن السياسي والتشريعي، مجلس النواب لتشكيل لجنة مشتركة من أعضاء المجلس والمفوضية ومستشاري الانتخابات في البعثة هو خرق للسيادة الليبية.

ولفتت إلى أن المفوضية هي جهة فنية تنفيذية لا علاقة لها بعمل السلطة التشريعية ولا يدخل في اختصاصها تقسيم الدوائر وتقسيم المقاعد ولا علاقة للمفوضية بالتجاذبات السياسية وليس من مهامها طلب إعداد القوانين بل تنفيذ ما يرد إليها وإبداء الرأي الفني حياله.

وقالت عمران، إن خروج المفوضية عن أداء مهامها المناطة بها وتجاهلها لنصوص الاتفاق السياسي وعدم اعتدادها بمشروع الدستور وقانون الاستفتاء المسلم إليها منذ فبراير 2019، وتجاهل مطالبة مجلس الدولة لها بتنفيذ عملية الاستفتاء أمر “مريب جدا”، وبالأخص بعد دعوة مجلس الدولة للنواب بالاجتماع للتوافق حول القاعدة الدستورية انطلاقا من مخرجات الغردقة.

واعتبرت أن “كل هذا التلاعب يصب في مصلحة الساعيين لضرب المسار الدستوري وزج ليبيا في مرحلة انتقالية، وصار من المفترض النظر بجدية في اعادة تشكيل مجلس المفوضية”، على حد قولها.