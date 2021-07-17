مصدر مسؤول : “أبو الغيط” سيزور ليبيا قريبًا

أخبار ليبيا 24 – خبر

التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، على هامش زيارة الأخير إلى نيويورك للمشاركة في جلسة مجلس الأمن التي عقدت الخميس، حول الوضع في ليبيا.

وقال مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إن أبوالغيط بحث مع الدبيبة الوضع في ليبيا عموما والعلاقات بين ليبيا والجامعة العربية بوجه خاص، حيث تم الاتفاق على قيام الأمين العام بزيارة إلى ليبيا في أقرب الآجال.

وأضاف المصدر أن الأمين العام أكد دعم الجامعة الكامل لعمل المجلس الرئاسي الليبي والحكومة في قيادة المرحلة الانتقالية والإعداد للانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر المقبل .

وأوضح المصدر أن الأمين العام ورئيس الحكومة بحثا أيضا، العلاقة بين ليبيا والجامعة العربية.

وأعرب الدبيبة خلال اللقاء عن حاجة ليبيا المستمرة لدعم أشقائها العرب واحتضانهم لها خاصة في ضوء ظروف الوضع الحالي في ليبيا، كما أعرب عن تقديره لمشاركة الأمين العام شخصيا في اجتماع مجلس الأمن حول ليبيا واعتباره لفتة مقدرة تعكس مدى اهتمام الجامعة بالأوضاع في ليبيا، بحسب ما نقل المصدر.