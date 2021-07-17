قوى متعددة في ورشفانة تطالب ببقاء العزيزية دائرة انتخابية مستقلة

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طالبت، القوى السياسية والاجتماعية وحراك ورشفانة المستقبل، اليوم السبت، ببقاء العزيزية كدائرة انتخابية مستقلة بذات المسمى ومنحها مقاعدًا يتناسب عددها مع عدد السكان.

وشددت في بيان على رفضها لمقترح ترسيم الدوائر الانتخابية الذي قدمه رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السائح، رفضًا نهائيا وعدم الاستمرار في ممارسة الإقصاء ضده، على حد وصفهم.

ودعا بيان القوى السياسية والاجتماعية بورشفانة كل من يعنيه الأمر إلى احترام المعايير الدولية والقيم المحلية لضمان الحق في التصويت والمشاركة دون تمييز أو إقصاء في الانتخابات النيابية والرئاسية القادمة.

وطالب البيان بضمان العدالة في تخصيص المقاعد وحدود الدوائر وبما يضمن عدم حرمان كافة سكان الدائرة الانتخابية العزيزية من حقهم الطبيعي.

كما دعا أعضاء مجلسي النواب والدولة بالدائرة الانتخابية العزيزية إلى تحمل مسؤولياتهم لضمان حقوق ناخبيهم وأهلهم.

وطالب البيان عمداء وأعضاء المجالس البلدية بالدائرة الانتخابية العزيزية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الخاصة بالمرأة إلى التواصل مع الجهات ذات العلاقة لتأكيد رفض المقترح.

وأكد البيان، أن أبناء ورشفانة ليسوا سوى معاول بناء للوطن، وإن “بخسهم لحقهم” قد يكون دافعا لعكس ذلك.

وجاء في البيان، “أن لليبيين يتوقون لرؤية ولادة دولة ليبيا الجديدة عبر بوابة الانتخابات المقرر عقدها في 24 ديسمبر القادم، يؤكدون إيمانهم بإن التغيير السلمي للمسار السياسي خيار استراتيجي، لكن المقترح كان صادما ومخيبا ويهدف إلى عرقلة الانتخابات أو دفع الناس نحو اللامبالاة بالمشاركة”.

وأكد البيان، أن العزيزية هي المركز الإداري لقبائل ورشفانة ولها رمزية في تاريخ ووجدان سكانها وابنائها وستبقى كذلك، وأن المقترح الذي قدمه رئيس المفوضية العليا للانتخابات سيخلق فجوة في جدار الوحدة واللحمة الوطنية ويهدد حال تطبيقه بمستقبل الانتقال الديمقراطي والسلم الأهلي.