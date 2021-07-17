في واقعة جامع الصقع.. قرارات جديدة للنائب العام حبس عدد من المتهمين حبسا احتياطيا واستصدار أمر بضبط وإحضار آخرين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أصدر النائب العام المستشار الصديق الصور، قرار بالبدء في إجراءات التحقيق حول أعمال الهدم التي طالت مبنى سوق الأثاث الكائنة، بمنطقة جامع الصقع للوقوف على مشروعية الفعل الذي تم في تحدي وكسر لأمر النائب العام نفسه لوقف موضوع الهدم.

ووفقا لبيان صادر عن مكتب النائب العام فإن النيابة العامة العمل الإجرائي بمعاينة محل الواقعة وانتهت في معرضها إلى تكليف خبير هندسي للقيام بمأمورية تقييم الأضرار التي لحقت بالعقار كنتيجة للفعل موضوع التحقيق في ظل تقارير عن تنفيذ هدم المحلات بما فيها من بضاعة .

واخذت عقب ذلك في تفحص المستندات واستجوبت من تدخل في ارتكاب الواقعة وسماع شهادة من كان حاضرا لها او من توافرت لديه إيضاحات بشأنها .

وانتهت النيابة العامة إلى جملة من الإجراءات الاحتياطية أخصها الأمر بحبس عدد من المتهمين بالأوراق حبسا احتياطيا واستصدار أمر بضبط وإحضار آخرين والتحفظ على آلات الارتداد المستعملة في ارتكاب الفعل.