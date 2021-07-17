في نيويورك.. الدبيبة يلتقي ممثلي البعثات العربية لدى الأمم المتحدة

17 يوليو، 2021 11:44 ص
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أخبار ليبيا 24

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، مع رؤساء وممثلي البعثات العربية لدى الأمم المتحدة، وذلك بمقر البعثة الليبية بنيويورك.

وبحسب المكتب الإعلامي للحكومة أشار إلى أن القضية الليبية فرصة بأن تلتف الدول العربية في موقف إيجابي لتحقيق الاستقرار في بلدهم الثاني ليبيا.

وقال الدبيبة خلال كلمة له، أنه لن يسمح بأن تكون الحكومة منبرا للاصطفاف وتأليب طرف عربي ضد أخر في ليبيا، مشيرًا إلى أن الدول العربية لديها مكسب في تحقيق الاستقرار في ليبيا، ويجب أن تكون يد عون لنا في تحقيق ذلك.

ومن جهتهم أوضح عددا من السفراء أن المجموعة العربية في الأمم المتحدة لن تكون ناجحة وقوية إلا بوجود ليبيا دولة مستقرة وقوية من داخل هذه المجموعة.

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17 يوليو، 2021 11:44 ص
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